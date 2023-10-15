Итог переговоров Байдена с лидерами Израиля и Палестины

08:35 15 октября Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки оказывают ведущее влияние на политическую ситуацию в мире. Поэтому обострение военной ситуации в секторе Газа крайне обеспокоило руководство США и заставило оказать влияние на враждующие стороны.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент США Джо Байден провел отдельные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Так, во время беседы с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, с которым он регулярно общается после нападения ХАМАС, Байден отметил неизменную поддержку Израиля со стороны США. Он также проинформировал израильского лидера о военной поддержке и повторил свою оговорку против любых попыток расширить конфликт, говорится в сообщении.

"Поскольку появляется все больше информации о жестоких злодеяниях ХАМАС, совершенных на прошлой неделе, президент Байден подтвердил необходимость того, чтобы все страны однозначно осудили ХАМАС как террористическую организацию, не отражающую надежду палестинского народа", – говорится в заявлении Белого дома.

В своем первом разговоре с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом Байден осудил жестокое нападение ХАМАС на Израиль и подтвердил, что эта группировка не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение.

В свою очередь Аббас проинформировал Байдена о своей деятельности в регионе и усилиях по доставке крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам, особенно в секторе Газа. Со своей стороны Байден предложил Палестинской администрации полную поддержку этих важных и постоянных усилий.

"Президент Байден подробно рассказал об усилиях США по координации действий с партнерами с целью предотвращения расширения конфликта, а также необходимости сохранения стабильности на Западном берегу реки Иордан и в регионе в целом", - заявили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что президент рф Владимир путин нашел "причины" войны в Израиле. По мнению главы Кремля, Израиль "занял часть палестинских земель", а США "пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке".

В свою очередь террористы ХАМАС заявили, что ценят "позицию" путина.