Итальянский премьер заявила, что Италия останется партнером Украины

15:47 25 октября Киев, Украина

Джорджа Мелони заявила что, поддаться на шантаж путина - значит углубить проблему .



Об этом она заявила в своем первом обращении к итальянскому парламенту.



Как заявила Мелони, ближайшим "узлом, который нужно будет развязать", будет узел энергетики. При этом она подчеркнула, что "поддаться на шантаж путина - значит углубить проблему".

"Свобода имеет свою цену" - заявила Мелони.