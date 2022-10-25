Итальянский премьер заявила, что Италия останется партнером Украины

Джорджа Мелони заявила что, поддаться на шантаж путина - значит углубить проблему .
Об этом она заявила в своем первом обращении к итальянскому парламенту.
Как заявила Мелони, ближайшим "узлом, который нужно будет развязать", будет узел энергетики. При этом она подчеркнула, что "поддаться на шантаж путина - значит углубить проблему".
Об этом она заявила в своем первом обращении к итальянскому парламенту.
Как заявила Мелони, ближайшим "узлом, который нужно будет развязать", будет узел энергетики. При этом она подчеркнула, что "поддаться на шантаж путина - значит углубить проблему".
В то же время, по словам премьера, Италия и в дальнейшем будет оставаться партнером храброго украинского народа, который противостоит российской агрессии "не только потому, что мы не можем принять войну, но и потому, что это лучший способ отстаивать наши национальные интересы".
Она напомнила, что Италия является страной, которая благодаря своим физико-географическим характеристикам может больше инвестировать в возобновляемую энергетику, уменьшая таким образом свою зависимость от иностранных государств.
Она напомнила, что Италия является страной, которая благодаря своим физико-географическим характеристикам может больше инвестировать в возобновляемую энергетику, уменьшая таким образом свою зависимость от иностранных государств.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии