Итальянский премьер заявила, что Италия останется партнером Украины

15:47 25 октября Киев, Украина

Джорджа Мелони заявила что, поддаться на шантаж путина - значит углубить проблему .

Об этом она заявила в своем первом обращении к итальянскому парламенту.

Как заявила Мелони, ближайшим "узлом, который нужно будет развязать", будет узел энергетики. При этом она подчеркнула, что "поддаться на шантаж путина - значит углубить проблему".
 
"Свобода имеет свою цену" - заявила Мелони.
 
В то же время, по словам премьера, Италия и в дальнейшем будет оставаться партнером храброго украинского народа, который противостоит российской агрессии "не только потому, что мы не можем принять войну, но и потому, что это лучший способ отстаивать наши национальные интересы".

Она напомнила, что Италия является страной, которая благодаря своим физико-географическим характеристикам может больше инвестировать в возобновляемую энергетику, уменьшая таким образом свою зависимость от иностранных государств.