Итальянские профсоюзы организовывают забастовку после аварии на железной дороге

Вследствие трагической аварии, в которой поезд сбил пятерых рабочих во время замены участка пути, итальянские транспортные профсоюзы объявили о проведении общенациональной забастовки на железной дороге, длительностью полсуток.
Данную информацию сообщает Reuters.
Председатель крупнейшего профсоюза транспортников Италии CGIL, Маурицио Ландини, подчеркнул, что недостаточное финансирование и несоблюдение надлежащих процедур безопасности на железной дороге привели к этой трагедии и многим другим. Он отметил, что подобные случаи стали массовым убийством, требующим срочных мер.
Забастовка, проводимая профсоюзами, станет проявлением протеста и требованием обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. Кроме того, планируются задержки движения поездов в регионе Пьемонт вокруг Турина в понедельник.
Авария произошла около полуночи в среду возле станции Брандиццо на линии, соединяющей Милан и Турин, когда пустой пассажирский поезд насмерть сбил пятерых работников, выполняющих работы по замене участка пути.
Данную информацию сообщает Reuters.
Председатель крупнейшего профсоюза транспортников Италии CGIL, Маурицио Ландини, подчеркнул, что недостаточное финансирование и несоблюдение надлежащих процедур безопасности на железной дороге привели к этой трагедии и многим другим. Он отметил, что подобные случаи стали массовым убийством, требующим срочных мер.
Забастовка, проводимая профсоюзами, станет проявлением протеста и требованием обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. Кроме того, планируются задержки движения поездов в регионе Пьемонт вокруг Турина в понедельник.
Авария произошла около полуночи в среду возле станции Брандиццо на линии, соединяющей Милан и Турин, когда пустой пассажирский поезд насмерть сбил пятерых работников, выполняющих работы по замене участка пути.
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