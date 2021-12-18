Итальянская AISI утверждает: каждый третий российский дипломат в Италии - сотрудник ГРУ, ФСБ или Службы внешней разведки

В Агентстве информации и внутренней безопасности Италии (AISI) убеждены, что на территории страны под прикрытием осуществляют свои деструктивные операции по меньшей мере 80 оперативников основных российских спецслужб – ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки.
Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что все они действуют под видом аккредитованных дипломатов и занимают должности в российских посольстве и консульствах. Таким образом, около трети всех российских дипломатов на Апеннинском полуострове – сотрудники спецслужб.
Но их основная задача – это не только сбор секретной информации, но и вербовка новых агентов. Одним из них стал капитан итальянского флота Вальтер Бьот, о задержании которого сообщалось в конце марта.
По данным контрразведки, за пять тысяч евро он собирался передать российским агентам флешку с секретными документами, которые касались деятельности итальянских вооруженных сил и НАТО. 31 марта он и россиянин были задержаны прямо во время передачи гостайны.
Как сообщалось, МИД Италии передал ноту послу России Сергею Разову и выслал двух российских дипломатов – военно-воздушного и военно-морского атташе Алексея Немудрова и его подчиненного Дмитрия Остроухова.
Отмечается, что все они действуют под видом аккредитованных дипломатов и занимают должности в российских посольстве и консульствах. Таким образом, около трети всех российских дипломатов на Апеннинском полуострове – сотрудники спецслужб.
Но их основная задача – это не только сбор секретной информации, но и вербовка новых агентов. Одним из них стал капитан итальянского флота Вальтер Бьот, о задержании которого сообщалось в конце марта.
По данным контрразведки, за пять тысяч евро он собирался передать российским агентам флешку с секретными документами, которые касались деятельности итальянских вооруженных сил и НАТО. 31 марта он и россиянин были задержаны прямо во время передачи гостайны.
Как сообщалось, МИД Италии передал ноту послу России Сергею Разову и выслал двух российских дипломатов – военно-воздушного и военно-морского атташе Алексея Немудрова и его подчиненного Дмитрия Остроухова.
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