Итальянская AISI утверждает: каждый третий российский дипломат в Италии - сотрудник ГРУ, ФСБ или Службы внешней разведки

18:24 02 Апрель Киев, Украина

В Агентстве информации и внутренней безопасности Италии (AISI) убеждены, что на территории страны под прикрытием осуществляют свои деструктивные операции по меньшей мере 80 оперативников основных российских спецслужб – ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки.