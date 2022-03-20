Италию охватили акции протеста. В стране жестокое противостояние полиции и демонстрантов

С 26 октября правительство Италии было вынуждено усилить карантинные меры. В стране закрыты театры, кинотеатры, спортивные клубы и бассены. Эти мероприятия не поддержали граждане страны, что вылилось в масштабные акции протеста в Риме.
На площади Пьяцца дель Пополо в центре города собралось несколько сотен человек.
Демонстранты поджигали мусорные контейнеры, повреждали припаркованные автомобили и мотороллеры.
Полиция применила водометы.
Днем ранее в ходе протестов в Милане и Турине с участием сотен демонстрантов в полицейских бросали камни, бутылки с зажигательной смесью, разбивали витрины магазинов.
Шесть демонстрантов были задержаны, 11 полицейских получили травмы. Акции протеста прошли также в Неаполе и Триесте.
Демонстранты поджигали мусорные контейнеры, повреждали припаркованные автомобили и мотороллеры.
Полиция применила водометы.
Днем ранее в ходе протестов в Милане и Турине с участием сотен демонстрантов в полицейских бросали камни, бутылки с зажигательной смесью, разбивали витрины магазинов.
Шесть демонстрантов были задержаны, 11 полицейских получили травмы. Акции протеста прошли также в Неаполе и Триесте.
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