Италию охватили акции протеста. В стране жестокое противостояние полиции и демонстрантов

08:57 28 октября Киев, Украина

С 26 октября правительство Италии было вынуждено усилить карантинные меры. В стране закрыты театры, кинотеатры, спортивные клубы и бассены. Эти мероприятия не поддержали граждане страны, что вылилось в масштабные акции протеста в Риме

На площади Пьяцца дель Пополо в центре города собралось несколько сотен человек.



Демонстранты поджигали мусорные контейнеры, повреждали припаркованные автомобили и мотороллеры.



Полиция применила водометы.



Днем ранее в ходе протестов в Милане и Турине с участием сотен демонстрантов в полицейских бросали камни, бутылки с зажигательной смесью, разбивали витрины магазинов.



Шесть демонстрантов были задержаны, 11 полицейских получили травмы. Акции протеста прошли также в Неаполе и Триесте.