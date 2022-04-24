Италию, Францию и Испанию охватили лесные пожары

13:22 26 июля Киев, Украина

Италию, Испанию и Францию охватили лесные пожары, власти стран подключили к тушению авиацию и обращаются за помощью к соседним странам.

Об этом сообщает DW.



На западе острова Сардинии огонь распространился на несколько тысяч гектаров, повреждены некоторые дома.



В Италии к тушению пожаров привлекли авиацию. Власти Италии обратилась к другим странам ЕС с просьбой оказать помощь в ликвидации пожаров.



На юге Франции тысячи пожарных бригад задействованы в тушении лесных пожаров. Также для тушения пожаров используется авиация.



На северо-востоке Испании, огонь повредил 1 100 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. К тушению пожаров привлечена испанская армия. Около 80 человек были эвакуированы из опасных районов.