Италия заморозила активы российских олигархов на 2 млрд евро

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму примерно 2 млрд евро (эквивалентно 2,5 млрд долларов) после начала вторжения рф в Украину в прошлом году.
Об этом сообщает The Guardian.
Банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили были включены в список замороженных активов в рамках санкций, введенных Европейским союзом в отношении кремля и его сторонников.
Согласно ежегодному отчету Управления по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии, сумма в 2 миллиарда евро была актуализирована на конец июня.
Директор UIF, Энцо Серата, отметил, что финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 лицами, также были заморожены в рамках санкционного режима.
Об этом сообщает The Guardian.
Банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили были включены в список замороженных активов в рамках санкций, введенных Европейским союзом в отношении кремля и его сторонников.
Согласно ежегодному отчету Управления по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии, сумма в 2 миллиарда евро была актуализирована на конец июня.
Директор UIF, Энцо Серата, отметил, что финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 лицами, также были заморожены в рамках санкционного режима.
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