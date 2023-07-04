Италия заморозила активы российских олигархов на 2 млрд евро

18:16 04 июля Киев, Украина

В рамках санкций, введенных ЕС против рф, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 млрд евро (2,5 млрд долларов).



Об этом сообщает The Guardian.



Среди замороженных активов – банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили.



В своем ежегодном отчете отдел по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии заявил, что цифра в 2 млрд евро была обновлена по состоянию на конец июня.



Директор UIF Энцо Серата сообщил, что финансовые активы стоимостью около 330 млн. евро, связанные с 80 лицами, также были заморожены в рамках режима санкций.



До начала полномасштабной войны в феврале 2022 года пляжи и порты Италии были популярной площадкой для богатых россиян, покупавших недвижимость в лучших местах, таких как местность у озера Комо, остров Сардиния, провинция Тоскана и Лигурийское побережье.