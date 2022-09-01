Италия выделит Украине 2 миллиона евро на разминирование территорий

12:36 26 августа Киев, Украина

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо объявил о присоединении страны к гуманитарному разминированию украинских территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



В ходе встречи с главой МВД Денисом Монастырским, с которым он сопредседательствует в Украино-Итальянском совете по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, Ди Майо объявил о выделении двух миллионов евро для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях.

«Многие итальянские большие и малые города имеют подписанные меморандумы о сотрудничестве с украинскими городами. Это братство между городами, которое родилось либо до войны, либо во время нее. И мы хотим использовать этот канал для того, чтобы работать в направлении восстановления Украины. Начиная с сегодняшнего дня, Италия как на самом высоком государственном уровне, так и на местных уровнях сможет присоединиться к проектам восстановления Украины», – отметил глава МИД Италии.

Он также уточнил, что часть оборудования для разминирования Италия сможет передать украинским спасателям в ближайшее время.



В свою очередь Денис Монастырский также выразил благодарность Министерству внутренних дел Италии и его главе Лучане Ламорджезе за прием в Милане членов семей сотрудников системы МВД Украины, вовлеченных в отпор российской агрессии. 26 апреля в Милан прибыли 88 человек.



Кроме того, стороны обсудили ускорение ратификации подписанного в июне прошлого года межправительственного Соглашения об украинско-итальянском полицейском сотрудничестве.



Как известно, в четверг в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.



Во время встречи с ним президент Владимир Зеленский отметил важность лидерства Италии в контексте подготовки восьмого пакета санкций в отношении россии. В частности, Зеленский сделал акцент на необходимости введения визовых ограничений для граждан россии.