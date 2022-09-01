Италия выделит Украине 2 миллиона евро на разминирование территорий

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо объявил о присоединении страны к гуманитарному разминированию украинских территорий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
В ходе встречи с главой МВД Денисом Монастырским, с которым он сопредседательствует в Украино-Итальянском совете по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, Ди Майо объявил о выделении двух миллионов евро для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях.
В ходе встречи с главой МВД Денисом Монастырским, с которым он сопредседательствует в Украино-Итальянском совете по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, Ди Майо объявил о выделении двух миллионов евро для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях.
Он также уточнил, что часть оборудования для разминирования Италия сможет передать украинским спасателям в ближайшее время.
В свою очередь Денис Монастырский также выразил благодарность Министерству внутренних дел Италии и его главе Лучане Ламорджезе за прием в Милане членов семей сотрудников системы МВД Украины, вовлеченных в отпор российской агрессии. 26 апреля в Милан прибыли 88 человек.
Кроме того, стороны обсудили ускорение ратификации подписанного в июне прошлого года межправительственного Соглашения об украинско-итальянском полицейском сотрудничестве.
Как известно, в четверг в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Во время встречи с ним президент Владимир Зеленский отметил важность лидерства Италии в контексте подготовки восьмого пакета санкций в отношении россии. В частности, Зеленский сделал акцент на необходимости введения визовых ограничений для граждан россии.
В свою очередь Денис Монастырский также выразил благодарность Министерству внутренних дел Италии и его главе Лучане Ламорджезе за прием в Милане членов семей сотрудников системы МВД Украины, вовлеченных в отпор российской агрессии. 26 апреля в Милан прибыли 88 человек.
Кроме того, стороны обсудили ускорение ратификации подписанного в июне прошлого года межправительственного Соглашения об украинско-итальянском полицейском сотрудничестве.
Как известно, в четверг в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Во время встречи с ним президент Владимир Зеленский отметил важность лидерства Италии в контексте подготовки восьмого пакета санкций в отношении россии. В частности, Зеленский сделал акцент на необходимости введения визовых ограничений для граждан россии.
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