Италия усиливает карантинные ограничения

17:39 02 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил обеспокоенность ситуацией роста эпидемии коронавируса в стране и настоял на введении более строгих карантинных мероприятий.

Об этом он сообщил на выступлении перед нижней палатой парламента, сообщает ANSA в понедельник, 2 ноября.

"Подъем заболеваемости сделал для нас необходимым подготовить новый пакет ограничительных мер и принять их до среды", – заявил Конте.

Он отметил, что в 15 регионах Италии в течение месяца могут быть исчерпаны возможности больничных отделений интенсивной терапии.



Согласно предложению Конте, нужно закрыть все музеи и прекратить проведение шоу по всей стране, а также запретить работу торговых центров по выходным. Классы средней и старшей школы уйдут на дистанционное обучение. Число пассажиров общественного транспорта должно сократиться наполовину.



Также в список мер должен войти комендантский час по всей стране с 21:00 по местному времени: исключение будет сделано лишь для лиц, которые вынуждены работать в это время.



В то же время премьер отметил, что детали этих мероприятий нужно приспосабливать к конкретным регионам страны в зависимости от эпидемиологической ситуации.



В связи с протестами, которые вспыхнули в нескольких итальянских городах против уже состоявшегося частичного ужесточения мер, Конте заявил, что власти "понимают гнев людей, но споров по поводу защиты здоровья людей быть не должно".



По данным ANSA, Конте ведет переговоры с губернаторами о введении мер против COVID-19. Однако поступала информация о разногласиях: так, губернаторы хотят единых ограничений по всей стране, а Конте настаивает на том, чтобы вводить полный режим изоляции лишь в наиболее пострадавших районах.