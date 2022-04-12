Италия: полицейский Lamborghini спас жизнь человеку

11:13 19 ноября Киев, Украина

Полиция Италии использует суперкар Lamborghini для доставки срочных медицинских грузов, когда нет возможности воспользоваться вертолетом.



Автомобиль предоставили в аренду итальянской полиции в 2017 году. Контейнер с донорским органом помещают в носовую часть Lamborghini Huracan V10.



Полиция сообщила, что благодаря Lamborghini Huracan удалось преодолеть 480 км примерно за два часа и вовремя доставить пациенту донорскую почку для трансплантации.