Италия поддержит Украину оружием

13:03 09 мая Киев, Украина

Министр иностранных дел Италии заявил что Италия поддерживает и будет поддерживать Украину и работать во имя мира.

Об этом он сказал в интервью на канале Rai3.

Глава итальянского МИД отметил, что "мы должны поддерживать Украину и ее армию в законной самозащите".

"Но мы не можем думать над поставками оружия для поражения российской территории", – добавил он.

Ди Майо подчеркнул, что Италия "будет продолжать работать во имя мира". Он считает, что "мы обязаны достичь дипломатического соглашения, чтобы остановить войну и в то же время поддержать украинцев".



Министр отметил, что в Италии якобы "есть много соображений по прекращению поддержки украинского народа, но никто не уверен, что когда мы перестанем поддерживать Украину, Путин перестанет: он может пойти дальше".