Италия поддержит Украину оружием

Министр иностранных дел Италии заявил что Италия поддерживает и будет поддерживать Украину и работать во имя мира.
Об этом он сказал в интервью на канале Rai3.
Глава итальянского МИД отметил, что "мы должны поддерживать Украину и ее армию в законной самозащите".
Ди Майо подчеркнул, что Италия "будет продолжать работать во имя мира". Он считает, что "мы обязаны достичь дипломатического соглашения, чтобы остановить войну и в то же время поддержать украинцев".
Министр отметил, что в Италии якобы "есть много соображений по прекращению поддержки украинского народа, но никто не уверен, что когда мы перестанем поддерживать Украину, Путин перестанет: он может пойти дальше".
Министр отметил, что в Италии якобы "есть много соображений по прекращению поддержки украинского народа, но никто не уверен, что когда мы перестанем поддерживать Украину, Путин перестанет: он может пойти дальше".
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