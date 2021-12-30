Италия отменила карантин для людей, контактировавших с COVID-больными

В Италии отменили карантин для Ковид-вакцинированных граждан, которые находились в тесном контакте с инфицированным коронавирусом, сообщает Polsat
Также власти решили разрешить гражданам пользоваться общественным транспортом и посещать различные мероприятия и заведения только с документом о прививках или выздоровлении от Covid-19
Однако такие люди будут обязаны носить респираторные маски до 10 суток после последнего контакта с инфицированным человеком и провести тест через 5 дней после такого контакта.
Также сообщается, что итальянские власти продолжили использование усиленного санитарного пропуска, который выдается только на основании прививки или выздоровления от Covid-19. Только на основании такого документа разрешено пользоваться общественным транспортом.
С 10 января 2022 года наличие документа о прививках или выздоровлении от Covid-19 будет обязательным при поселении в гостинице и гостевых домах, при посещении мероприятий, организованных после гражданских и религиозных праздников. Также документ потребуют на ярмарках, конгрессах, подъемниках и лыжных трассах, в бассейнах, в спортивных объектах, в заведениях культуры и на всех видах транспорта.
К слову, в Италии от коронавируса двумя дозами вакцинировано почти 89% всего населения. В настоящее время правительство стремится ускорить доставку третьих усилительных доз вакцины, которые рассматриваются как эффективная защита против нового варианта коронавируса под названием «Омикрон».
Также сообщается, что итальянские власти продолжили использование усиленного санитарного пропуска, который выдается только на основании прививки или выздоровления от Covid-19. Только на основании такого документа разрешено пользоваться общественным транспортом.
С 10 января 2022 года наличие документа о прививках или выздоровлении от Covid-19 будет обязательным при поселении в гостинице и гостевых домах, при посещении мероприятий, организованных после гражданских и религиозных праздников. Также документ потребуют на ярмарках, конгрессах, подъемниках и лыжных трассах, в бассейнах, в спортивных объектах, в заведениях культуры и на всех видах транспорта.
К слову, в Италии от коронавируса двумя дозами вакцинировано почти 89% всего населения. В настоящее время правительство стремится ускорить доставку третьих усилительных доз вакцины, которые рассматриваются как эффективная защита против нового варианта коронавируса под названием «Омикрон».
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