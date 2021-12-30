Италия отменила карантин для людей, контактировавших с COVID-больными

15:23 30 Декабрь Киев, Украина

В Италии отменили карантин для Ковид-вакцинированных граждан, которые находились в тесном контакте с инфицированным коронавирусом, сообщает Polsat

Также власти решили разрешить гражданам пользоваться общественным транспортом и посещать различные мероприятия и заведения только с документом о прививках или выздоровлении от Covid-19

"Освобождение от профилактического карантина людей, которые находились в тесном контакте с инфицированным коронавирусом, однако получили прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, или выздоровели в течение последних четырех месяцев", - говорится в сообщении.

Однако такие люди будут обязаны носить респираторные маски до 10 суток после последнего контакта с инфицированным человеком и провести тест через 5 дней после такого контакта.



Также сообщается, что итальянские власти продолжили использование усиленного санитарного пропуска, который выдается только на основании прививки или выздоровления от Covid-19. Только на основании такого документа разрешено пользоваться общественным транспортом.



С 10 января 2022 года наличие документа о прививках или выздоровлении от Covid-19 будет обязательным при поселении в гостинице и гостевых домах, при посещении мероприятий, организованных после гражданских и религиозных праздников. Также документ потребуют на ярмарках, конгрессах, подъемниках и лыжных трассах, в бассейнах, в спортивных объектах, в заведениях культуры и на всех видах транспорта.



К слову, в Италии от коронавируса двумя дозами вакцинировано почти 89% всего населения. В настоящее время правительство стремится ускорить доставку третьих усилительных доз вакцины, которые рассматриваются как эффективная защита против нового варианта коронавируса под названием «Омикрон».