Италия одобрила введение временного управления на заводе Лукойла на Сицилии

Власти Италии дали согласие на временное управление на НПЗ Лукойла на Сицилии, чтобы избежать его закрытия из-за эмбарго на российскую морскую нефть.

Эмбарго Евросоюза на российскую морскую нефть должно вступить в силу 5 декабря, что грозит блокированием поставок на нефтеперерабатывающий завод российского "Лукойла" ISAB, на который приходится пятая часть итальянских нефтеперерабатывающих мощностей.

НПЗ полагается исключительно на российскую нефть с тех пор, как банки прекратили его финансирование и предоставление гарантий, необходимых для закупки нефти в других странах из-за страха попасть под западные санкции за связь с российской компанией.

Согласно решению итальянского правительства, теперь на заводе могут ввести временную администрацию на срок до одного года с возможностью продления еще на год "в случае серьезной и неизбежной опасности" для энергоснабжения.

По данным источника агентства, к управлению российским НПЗ могут потенциально привлечь государственную энергетическую компанию ENI. сейчас на российском НПЗ работает около 1000 работников. Другой источник Reuters отметил, что итальянское правительство работает над разблокированием финансирования для ISAB.

Ранее Financial Times сообщило, что переговоры "Лукойла" о продаже ISAB возобновились с американской инвестиционной платформой Crossbridge Energy Partners, которая оценила бы завод в 1 - 1,5 млрд евро.