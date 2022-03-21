Италия может стать первой страной, чьи граждане снимут маски

15:20 22 июня Киев, Украина

Минимальный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом позволяет гражданам и гостям Италии находиться на открытом воздухе без защитных масок. Соответствующий указ об отмене масочных ограничений в Италии вступит в силу с 28 июня.

Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в Facebook.



"С 28 июня мы отменяем необходимость носить маски на улице в белых зонах", - написал он в соцсети.



/>Масочный режим на открытом воздухе был введен в октябре 2020 года.



По-прежнему носить защитные маски надо будет в закрытых помещениях.



А тем временем в Италии непривитых медиков начали отстранять от работы. Им могут предложить другую работу, которая не предусматривает контакта с людьми, или же просто отстранить до конца года.