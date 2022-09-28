Италия готова к отопительному сезону без российского газа

18:35 28 сентября Киев, Украина

Италия отметила о готовность к отопительному сезону без российского газа после закупки необходимого запаса в Африке.



Об этом во вторник, 27 сентября, сообщило Bloomberg.



Отмечается, что страна получила достаточные объемы газа из Северной Африки и сможет компенсировать любой дефицит ближайшей зимой, даже если россия полностью прекратит экспорт.



Как сообщает издание, бывший премьер-министр страны Марио Драги "рыскал по всему миру, чтобы обеспечить поставки газа и защитить Италию от потенциальных перебоев в поставках со стороны россии, оказывавшей давление на Европейский Союз".



Ожидается, что экспорт из Алжира в Италию удвоится в 2024 году до 18 миллиардов кубометров в год, тогда как импорт СПГ из Египта увеличится до конца года, чтобы соответствовать объему, который сейчас отправляется из России.



Также издание отмечает, что увеличение поступления газа из Алжира и Египта сможет покрыть оставшиеся поставки из россии.



В настоящее время российский газ составляет около 10% импорта Италии, по сравнению с примерно 40% до вторжения россии в Украину.