Италия, Франция, Германия, Дания высылают российских дипломатов

12:59 05 апреля Киев, Украина


Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна решила выслать 40 российских дипломатов.

В заявлении руководителя германского внешнеполитического ведомства отмечается, что «федеральное правительство решило объявить «нежелательными» значительное количество сотрудников российского посольства, которые… работали… против нашей свободы, против сплоченности нашего общества».

По данным МИД Германии, в стране в общей сложности аккредитовано 104 российских дипломата.

Говоря об убийствах мирных жителей в пригороде украинской столицы, Бербок заявила, что «кадры из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует за его пропагандой».

Министр обещала «ужесточить существующие санкции против России, решительно увеличить поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепить восточный фланг НАТО».

В понедельник Франция вслед за Германией также решила объявить persona non grata и выслать большинство аккредитованных в стране российских дипломатов. Об этом заявил французский МИД, отметив, что действия российских дипломатов «противоречат интересам нашей национальной безопасности».

По данным агентства Reuters, Франция высылает 35 российских дипломатов.

Ранее в понедельник о высылке российского посла объявил официальный Вильнюс.

«Литва полностью солидарна с Украиной и украинским народом, ставшими жертвами беспрецедентной агрессии России», – подчеркивается в заявлении, с которым выступил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Европейские страны не хотят видеть на своей территории представителей страны-агрессорки.

О решении выслать из страны 15 российских дипломатов сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Россияне должны покинуть Данию в течение 14 дней. Об этом сообщает Politiken.

«Это исторический шаг, который мы делаем здесь со стороны Дании, но мы также делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании», – заявил Кофод после заседания комитета по внешней политике.

О таком намерении заявила и Италия. Власти страны намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов. 