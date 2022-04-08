Италия, Франция, Германия, Дания высылают российских дипломатов

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна решила выслать 40 российских дипломатов.
В заявлении руководителя германского внешнеполитического ведомства отмечается, что «федеральное правительство решило объявить «нежелательными» значительное количество сотрудников российского посольства, которые… работали… против нашей свободы, против сплоченности нашего общества».
По данным МИД Германии, в стране в общей сложности аккредитовано 104 российских дипломата.
Говоря об убийствах мирных жителей в пригороде украинской столицы, Бербок заявила, что «кадры из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует за его пропагандой».
Министр обещала «ужесточить существующие санкции против России, решительно увеличить поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепить восточный фланг НАТО».
В понедельник Франция вслед за Германией также решила объявить persona non grata и выслать большинство аккредитованных в стране российских дипломатов. Об этом заявил французский МИД, отметив, что действия российских дипломатов «противоречат интересам нашей национальной безопасности».
По данным агентства Reuters, Франция высылает 35 российских дипломатов.
Ранее в понедельник о высылке российского посла объявил официальный Вильнюс.
«Литва полностью солидарна с Украиной и украинским народом, ставшими жертвами беспрецедентной агрессии России», – подчеркивается в заявлении, с которым выступил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
Европейские страны не хотят видеть на своей территории представителей страны-агрессорки.
О решении выслать из страны 15 российских дипломатов сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
Россияне должны покинуть Данию в течение 14 дней. Об этом сообщает Politiken.
«Это исторический шаг, который мы делаем здесь со стороны Дании, но мы также делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании», – заявил Кофод после заседания комитета по внешней политике.
О таком намерении заявила и Италия. Власти страны намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов.
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