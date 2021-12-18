Италия: два человека арестованы за шпионаж в пользу РФ
12:37 31 Март Киев, Украина
Правоохранители, под руководством прокуратуры Рима, арестовали офицера ВМФ Италии и офицера Вооруженных сил Российской Федерации, по обвинению в шпионаже и разглашении тайны.
Об этом сообщает Il Messaggero.
"Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.
После задержания россиянина по делу о шпионаже посла РФ вызвали в МИД Италии.
"Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова", - говорится в сообщении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии