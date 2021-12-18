Италия: два человека арестованы за шпионаж в пользу РФ

12:37 31 Март Киев, Украина

Правоохранители, под руководством прокуратуры Рима, арестовали офицера ВМФ Италии и офицера Вооруженных сил Российской Федерации, по обвинению в шпионаже и разглашении тайны.

Об этом сообщает Il Messaggero.

"Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.

После задержания россиянина по делу о шпионаже посла РФ вызвали в МИД Италии.