Италия даст украинским беженцам вид на жительство на один год

07:54 31 марта Киев, Украина

Италия предоставит украинцам, покинувшим свои дома, вид на жительство на один год.

Указ подписал премьер-министр Марио Драги, который накануне общался с президентом РФ Путиным.

Таким образом беженцы получат доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

Также еще одно решение итальянского правительства позволит украинцам получать по 300 евро в течение трех месяцев.