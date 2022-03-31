Италия даст украинским беженцам вид на жительство на один год

Италия предоставит украинцам, покинувшим свои дома, вид на жительство на один год.
Указ подписал премьер-министр Марио Драги, который накануне общался с президентом РФ Путиным.
Таким образом беженцы получат доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.
Также еще одно решение итальянского правительства позволит украинцам получать по 300 евро в течение трех месяцев.
Указ подписал премьер-министр Марио Драги, который накануне общался с президентом РФ Путиным.
Таким образом беженцы получат доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.
Также еще одно решение итальянского правительства позволит украинцам получать по 300 евро в течение трех месяцев.
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