Италия арестовала 11 вилл близкого к путину олигарха

14:21 01 сентября Киев, Украина

Итальянские власти наложили административный арест на 11 единиц недвижимости принадлежащих Моше Кантору.

Об этом пишет местное издание L’Unione Sarda.



68-летний Кантор в апреле был внесен в санкционные списки ЕС и Великобритании как человек, близкий к президенту россии владимиру путину.



Он был основным владельцем крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений "Акрона", его состояние Forbes оценивает в $4,6 млрд. После введения санкций Кантор передал свою долю в управление менеджмента.



Именно в связи с санкциями итальянские власти наложили арест на 11 вилл в Порто-Ротондо, зарегистрированных непосредственно на Кантора или связанных с ним.



Издание также сообщает, что во время уведомлений о мерах по аресту вилл правоохранители обратили внимание на присутствие граждан Украины в одной из резиденций. Это были люди, покинувшие свою страну из-за российского вторжения. Издание отмечает, что ситуация может объясняться тем, что у жены Кантора украинское происхождение.



2013 тогдашний президент Италии Джорджо Наполитано наградил Кантора званием кавалера Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".