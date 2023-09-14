Истребитель нового поколения GCAP: совместный проект Японии, Великобритании и Италии

Япония, Великобритания и Италия объявили о совместном финансировании разработки истребителя нового поколения, сообщает агентство Reuters.
Новый истребитель, получивший название GCAP (Global Combat Air Programme), оценивается в десятки миллиардов долларов. Однако трое партнеров пока не достигли окончательного соглашения относительно распределения бюджета и обязанностей.
Планируется, что производство нового самолета начнется в 2035 году. Три главных подрядчика - британская BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo - уже объявили о согласованных шагах для реализации концептуальной фазы проекта.
Итальянское Министерство обороны подтвердило готовность финансировать проект в течение 15 лет, что должно обеспечить успешное внедрение нового истребителя в вооруженные силы.
Новый истребитель, получивший название GCAP (Global Combat Air Programme), оценивается в десятки миллиардов долларов. Однако трое партнеров пока не достигли окончательного соглашения относительно распределения бюджета и обязанностей.
Планируется, что производство нового самолета начнется в 2035 году. Три главных подрядчика - британская BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo - уже объявили о согласованных шагах для реализации концептуальной фазы проекта.
Итальянское Министерство обороны подтвердило готовность финансировать проект в течение 15 лет, что должно обеспечить успешное внедрение нового истребителя в вооруженные силы.
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