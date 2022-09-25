Историческая зачистка: полиция Бразилии ликвидировала 25 членов банды

18:31 01 ноября Киев, Украина





По информации полицейских, у преступников обнаружили арсенал оружия: автоматы, пулеметы калибра 12,7 мм и взрывчатку. В Бразилии полиция застрелила 25 членов банды, грабившей банки. Спецоперация правоохранителей состоялась на двух фермах в штате Минас-Жерайс, в 400 км северо-западнее Рио-де-Жанейро По информации полицейских, у преступников обнаружили арсенал оружия: автоматы, пулеметы калибра 12,7 мм и взрывчатку.

Также у бандитов нашли бронежилеты, пишет Polsat .

Пресс-секретарь военной полиции штата Минас-Жерайс заявила, что преступники принадлежали к бразильскому «современному Кангасо», имея в виду банды разбойников, бродивших по северо-восточной пустыне страны в конце 19 – начале 20 века.



В последние годы банды в стиле Кангасо были ответственны за серию ограблений в Бразилии. Их жертвами стали банки в средних по населению городах. В частности, в декабре 2020 года бандиты осадили город Крисиума, подожгли транспортные

средства, похитили государственных служащих, взорвали банк, что привело к двухчасовой перестрелке.

В августе подобное нападение произошло в городе Арасатуба, штат Сан-Паулу, когда преступники ограбили банк, а затем скрылись с заложниками, привязанными к крышам транспортных средств. В полиции говорят, что убитые бандиты планировали подобное нападение в ближайшие дни.

«Сегодня [полиция] провела историческую зачистку»,- написал в Twitter капитан полиции Хунио Амарал, который сейчас является конгрессменом.

Он один из офицеров безопасности, попавших в бразильскую политику после того, как объявили о решительной борьбе с преступностью.