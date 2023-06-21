Иссушение водохранилища в Мексике: "вынырнула" колониальная церковь

12:15 21 июня Киев, Украина





Доминиканский храм XVI века, известный как Кечула, находится в штате Чьяпас. Это римско-католическое сооружение было практически затоплено после строительства плотины на реке Грихальва.



Ранее туристы могли посетить частично затопленную церковь, прибывая на лодках.



Однако высокие температуры и длительная



В настоящее время посетители приезжают к входу храма на автомобилях и мотоциклах. В результате сильной жары, водохранилище в Мексике иссушилось, и из него "вынырнула" колониальная церковь, информирует Euronews.Доминиканский храм XVI века, известный как Кечула, находится в штате Чьяпас. Это римско-католическое сооружение было практически затоплено после строительства плотины на реке Грихальва.Ранее туристы могли посетить частично затопленную церковь, прибывая на лодках.Однако высокие температуры и длительная засуха , которые недавно привели к гибели восьми мексиканцев , полностью обнажили старинное строение.В настоящее время посетители приезжают к входу храма на автомобилях и мотоциклах.

Тепловая волна, охватившая Мексику, не является исключительным явлением для Чьяпаса.



В других регионах страны температуры превышают 40°C. Даже в Мехико, где климат более мягкий, температура достигла 35°C на прошлой неделе. Это уже третья волна жары в стране за год, и эксперты предупреждают, что она может продолжиться еще две недели.