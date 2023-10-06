Испанская гвардия вернула украденные оливки на полмиллиона евро

15:54 06 октября Киев, Украина

Гражданская гвардия Испании успешно провела операцию по изъятию более чем 73 тонн оливок, которые были украдены в автономном сообществе Андалусия.



Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов, опубликованном 6 октября.



В ходе спецоперации были задержаны 12 человек, а также начато расследование в отношении еще 11 подозреваемых, которые могут быть причастными к краже, а также к покупке и продаже украденных оливок.



Общая стоимость обнаруженных оливок оценивается примерно в 500 тысяч евро.



Операция была разделена на два этапа, что позволило правоохранительным органам эффективно справиться с задачей.