Испанская гвардия вернула украденные оливки на полмиллиона евро

Гражданская гвардия Испании успешно провела операцию по изъятию более чем 73 тонн оливок, которые были украдены в автономном сообществе Андалусия.
Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов, опубликованном 6 октября.
В ходе спецоперации были задержаны 12 человек, а также начато расследование в отношении еще 11 подозреваемых, которые могут быть причастными к краже, а также к покупке и продаже украденных оливок.
Общая стоимость обнаруженных оливок оценивается примерно в 500 тысяч евро.
Операция была разделена на два этапа, что позволило правоохранительным органам эффективно справиться с задачей.
Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов, опубликованном 6 октября.
В ходе спецоперации были задержаны 12 человек, а также начато расследование в отношении еще 11 подозреваемых, которые могут быть причастными к краже, а также к покупке и продаже украденных оливок.
Общая стоимость обнаруженных оливок оценивается примерно в 500 тысяч евро.
Операция была разделена на два этапа, что позволило правоохранительным органам эффективно справиться с задачей.
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