Испания предоставит Украине 20 БТР M113

08:24 02 февраля Киев, Украина





Также сообщается, что началась подготовка к отправке танков. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Europa Press. В течении следующей недели Испания в качестве военной поддержки Украины, отправит на украинский фронт 20 бронетранспортеров M113.Также сообщается, что началась подготовка к отправке танков. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Europa Press.

"Минобороны направит в Украину в следующий понедельник, 6 февраля, в общей сложности 20 бронетранспортеров, что подтвердила министр обороны Маргарита Роблес. В частности, Испания поставит Украине около двадцати бронированных машин М-113, известных как Transporte Oruga Acorazados (TOA)", - говорится в сообщении.

Также, как известно, Испания передаст Украине несколько боевых танков Leopard 2A4 - по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах. Несмотря на большое количество этих танков в Испании (более 300), большинство из них находятся на хранении и не пригодны к эксплуатации.



По данным СМИ, компания Santa Bárbara уже начала срочный ремонт "полдюжины" танков, чтобы они как можно быстрее были готовы к отправке.