Испания предоставит Украине 20 БТР M113

В течении следующей недели Испания в качестве военной поддержки Украины, отправит на украинский фронт 20 бронетранспортеров M113.
Также сообщается, что началась подготовка к отправке танков. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Europa Press.
Также сообщается, что началась подготовка к отправке танков. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Europa Press.
Также, как известно, Испания передаст Украине несколько боевых танков Leopard 2A4 - по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах. Несмотря на большое количество этих танков в Испании (более 300), большинство из них находятся на хранении и не пригодны к эксплуатации.
По данным СМИ, компания Santa Bárbara уже начала срочный ремонт "полдюжины" танков, чтобы они как можно быстрее были готовы к отправке.
По данным СМИ, компания Santa Bárbara уже начала срочный ремонт "полдюжины" танков, чтобы они как можно быстрее были готовы к отправке.
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