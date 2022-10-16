Испания передаст Украине современные системы ПВО Hawk

Испания намерена передать Украине четыре пусковые установки систем противовоздушной обороны.
Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания министров обороны Альянса.
Также Столтенберг объявил, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.
В коммюнике Минобороны Испании о встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым не упоминается о системах Hawk. В то же время, отмечается, что министр Маргарита Роблес предложила украинской стороне различные возможности для подготовки военных - как в двустороннем формате, так и миссии ЕС, создание которой начинается. Среди уже существующих двусторонних проектов упоминается обучение украинских военных в Сарагосе на противовоздушных ракетных системах Aspide.
В среду 12 октября главы МИД Украины и Испании обсуждали следующий пакет военной помощи Украине.
В коммюнике Минобороны Испании о встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым не упоминается о системах Hawk. В то же время, отмечается, что министр Маргарита Роблес предложила украинской стороне различные возможности для подготовки военных - как в двустороннем формате, так и миссии ЕС, создание которой начинается. Среди уже существующих двусторонних проектов упоминается обучение украинских военных в Сарагосе на противовоздушных ракетных системах Aspide.
В среду 12 октября главы МИД Украины и Испании обсуждали следующий пакет военной помощи Украине.
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