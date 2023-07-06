Испания бьет рекорд: 8,2 млн туристов в мае

В мае Испания установила новый исторический рекорд по притоку туристов.
Количество посетителей, прибывших в Испанию в мае, выросло на 17,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 8,2 миллиона человек.
Эту информацию передает издание MarketWatch.
Этот показатель стал самым высоким в истории Испании для месяца мая. За этот период страну посетили 8,2 миллиона иностранных туристов, что на 17,6% больше, чем в мае 2022 года, и на 3,8% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.
Отмечается, что туристы потратили в Испании общую сумму в 9,73 миллиарда евро (в среднем около 1 183 евро на человека), что на 3% больше, чем в предыдущем году.
Количество посетителей, прибывших в Испанию в мае, выросло на 17,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 8,2 миллиона человек.
Эту информацию передает издание MarketWatch.
Этот показатель стал самым высоким в истории Испании для месяца мая. За этот период страну посетили 8,2 миллиона иностранных туристов, что на 17,6% больше, чем в мае 2022 года, и на 3,8% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.
Отмечается, что туристы потратили в Испании общую сумму в 9,73 миллиарда евро (в среднем около 1 183 евро на человека), что на 3% больше, чем в предыдущем году.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии