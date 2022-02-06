Исландия с 2024 года отказывается от добычи китов

12:05 05 Февраль Киев, Украина

В последние годы народный интерес и симпатия к китам заметно выросли благодаря популярным научным программам и фильмам об этих удивительных животных. Тех, кто наблюдал за китами, поражали их удивительная природа и поведение.

Однако, популяции многих видов китов сильно сократились из-за промысла китобоев. Даже после введения запрета коммерческого китобойного промысла, численность многих видов китов восстановилась недостаточно. Численность некоторых крупных китов продолжает оставаться под угрозой по причине их редкости и проблем, с которыми им приходится сталкиваться, включая гибель по вине человека.

С решением окончательно отказаться от китобойного промысла в 2024 году выступила Исландия. Как пишет The Guardian, одной из весомых причин тому стало снижение спроса на китовые продукты.

Оба ведущих обладателей лицензий прекратили охоту на китов. К тому же, за последние три года был убит всего один малый кит в 2021 году.

Это очень смелое решение, учитывая то, что годовые квоты Исландии на 2019-2023 годы разрешают добывать 209 финвалов - второго по величине после голубого кита, и 217 малых китов, самых маленьких видов.

О чудесах удивительной страны Исландии говорят такие факты: в стране открыта вакансия фотографа северных сияний, а также на продажу выставлен действующий вулкан.