Исландия - страна льда терпит бедствие от дождей и оползней

14:57 22 декабря Киев, Украина

В результате глобального потепления изменился климат везде. Вот, в Исландии, стране суровых зим и льдов, прошли дожди. Причем дожди шли несколько дней, что привело к катастрофическим последствиям.

В исландском городе Сейдисфьордюр произошло несколько оползней, которые разрушили несколько домов и повредили линии электропередач.

Все жители городка, 700 человек, были эвакуированы 18 декабря после того, как оползень повредил около десяти домов.

В район допускаются только службы быстрого реагирования, метеорологи, репортеры и ремонтники электрооборудования.

Из-за риска дальнейших оползней жителей некоторых районов возле Эскифьордура также пришлось эвакуировать.

Ранее сообщалось, что в Гватемале оползень, вызванный принесенными штормом Eta, обрушился на жилые дома.

Также, в Ирландии на территории графства Донегал по склону холма возле ветряной электростанции сместился участок леса.