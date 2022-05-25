Исландия - страна льда терпит бедствие от дождей и оползней

В результате глобального потепления изменился климат везде. Вот, в Исландии, стране суровых зим и льдов, прошли дожди. Причем дожди шли несколько дней, что привело к катастрофическим последствиям.
В исландском городе Сейдисфьордюр произошло несколько оползней, которые разрушили несколько домов и повредили линии электропередач.
Все жители городка, 700 человек, были эвакуированы 18 декабря после того, как оползень повредил около десяти домов.
В район допускаются только службы быстрого реагирования, метеорологи, репортеры и ремонтники электрооборудования.
Из-за риска дальнейших оползней жителей некоторых районов возле Эскифьордура также пришлось эвакуировать.
Ранее сообщалось, что в Гватемале оползень, вызванный принесенными штормом Eta, обрушился на жилые дома.
Также, в Ирландии на территории графства Донегал по склону холма возле ветряной электростанции сместился участок леса.
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