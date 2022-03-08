Исламофобия в Канаде: мужчина намеренно сбил мусульманскую семью

09:43 08 Июнь Киев, Украина

В городе Лондон, что в юго-западной части канадской провинции Онтарио, 20-летний мужчина на черном пикапе, совершил намеренный наезд на мусульманскую семью. 
 
Об этом сообщает местная полиция, 8 июня.
"В воскресенье, 6 июня 2021 г. автомобиль сбил пятерых граждан. Все жертвы были членами одной семьи. Следователи полагают, что это было преднамеренное действие, и что пострадавшие стали жертвами из-за их исламской веры", - отмечается в сообщении.
Среди погибших 74-летняя женщина, 46-летний мужчина, 44-летняя женщина и 15-летняя девушка. Выжил мальчик девяти лет, он в больнице с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

Полиция задержала водителя пикапа. Им оказался местный житель, 20-летний Натаниэль Велтману. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам обвинения в убийстве первой степени и по одному пункту - в покушении на убийство. Суд по его делу состоится в четверг, 10 июня. Следствие назвало произошедшее "спланированным, преднамеренным актом, мотивированным ненавистью".
"Нет никаких известных ранее связей между подозреваемым и потерпевшими", - отметили в полиции.
В свою очередь, после новостей о том, что автомобиль, возможно, намеренно сбил мусульманскую семью, премьер-министр страны Джастин Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде.
"Исламофобии нет места ни в одном из наших сообществ. Эту подлую и коварную ненависть необходимо остановить", - написал глава правительства в Twitter.
Он также заявил, что "пришел в ужас" от этой новости, а также выразил солидарность всем канадским мусульманам.