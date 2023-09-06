Исключительное событие: в американском семейном зоопарке родился жираф без пятен

В семейном зоопарке американского штата Теннесси родился редкий жираф без пятен. Это первый известный жираф без характерных узоров за более полувека.
О новости сообщили на сайте зоопарка.
Директор зоопарка Дэвид Брайт написал, что родилась самка "хорошего сплошно-коричневого цвета" без каких-либо характерных узоров копытных млекопитающих, помогающих им замаскировать.
По словам Брайта, это первый известный жираф, родившийся без каких-либо пятен с 1972 года. Тогда жираф без пятен родился в Японии. До этого были известны лишь два примера жирафа без узоров.
Самка жирафа родилась 31 июля в семейном зоопарке Brights Zoo в Лаймстоуне – небольшом городке на северо-востоке Теннесси. Жираф находится на попечении своей внимательной матери и экспертного персонала зоопарка.
Дэвид Брайт заявил, что опубликовал сведения о редком жирафе, чтобы повысить осведомленность о популяции и усилиях по сохранению их в мире.
О новости сообщили на сайте зоопарка.
Директор зоопарка Дэвид Брайт написал, что родилась самка "хорошего сплошно-коричневого цвета" без каких-либо характерных узоров копытных млекопитающих, помогающих им замаскировать.
По словам Брайта, это первый известный жираф, родившийся без каких-либо пятен с 1972 года. Тогда жираф без пятен родился в Японии. До этого были известны лишь два примера жирафа без узоров.
Самка жирафа родилась 31 июля в семейном зоопарке Brights Zoo в Лаймстоуне – небольшом городке на северо-востоке Теннесси. Жираф находится на попечении своей внимательной матери и экспертного персонала зоопарка.
Дэвид Брайт заявил, что опубликовал сведения о редком жирафе, чтобы повысить осведомленность о популяции и усилиях по сохранению их в мире.
Численность животных в дикой природе постоянно уменьшается. Основатель зоопарка Тони Брайт отметил, что за последние три десятилетия значительное количество диких жирафов было уничтожено.
По данным Фонда сохранения жирафов, в 1980-х годах в Африке было около 155 тыс. этих животных, по сравнению со 117 тыс. по состоянию на данный момент.
По данным Фонда сохранения жирафов, в 1980-х годах в Африке было около 155 тыс. этих животных, по сравнению со 117 тыс. по состоянию на данный момент.
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