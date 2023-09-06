Исключительное событие: в американском семейном зоопарке родился жираф без пятен

10:07 23 августа Киев, Украина





О новости сообщили на сайте зоопарка.



Директор зоопарка Дэвид Брайт написал, что родилась самка "хорошего сплошно-коричневого цвета" без каких-либо характерных узоров копытных млекопитающих, помогающих им замаскировать.



По словам Брайта, это первый известный жираф, родившийся без каких-либо пятен с 1972 года. Тогда жираф без пятен родился в Японии. До этого были известны лишь два примера жирафа без узоров.



Самка жирафа родилась 31 июля в семейном зоопарке Brights Zoo в Лаймстоуне – небольшом городке на северо-востоке Теннесси. Жираф находится на попечении своей внимательной матери и экспертного персонала зоопарка.



Дэвид Брайт заявил, что опубликовал сведения о редком жирафе, чтобы повысить осведомленность о популяции и усилиях по сохранению их в мире. В семейном зоопарке американского штата Теннесси родился редкий жираф без пятен. Это первый известный жираф без характерных узоров за более полувека.О новости сообщили на сайте зоопарка.Директор зоопарка Дэвид Брайт написал, что родилась самка "хорошего сплошно-коричневого цвета" без каких-либо характерных узоров копытных млекопитающих, помогающих им замаскировать.По словам Брайта, это первый известный жираф, родившийся без каких-либо пятен с 1972 года. Тогда жираф без пятен родился в Японии. До этого были известны лишь два примера жирафа без узоров.Самка жирафа родилась 31 июля в семейном зоопарке Brights Zoo в Лаймстоуне – небольшом городке на северо-востоке Теннесси. Жираф находится на попечении своей внимательной матери и экспертного персонала зоопарка.Дэвид Брайт заявил, что опубликовал сведения о редком жирафе, чтобы повысить осведомленность о популяции и усилиях по сохранению их в мире.

"Обычно мы не публикуем малышей в зоопарке, но учитывая такую уникальную ситуацию, мы знали, что это привлечет много внимания к жирафам", - написал Брайт.

Численность животных в дикой природе постоянно уменьшается. Основатель зоопарка Тони Брайт отметил, что за последние три десятилетия значительное количество диких жирафов было уничтожено.



По данным Фонда сохранения жирафов, в 1980-х годах в Африке было около 155 тыс. этих животных, по сравнению со 117 тыс. по состоянию на данный момент.