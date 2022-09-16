Ирландия создаст аккумулятор, который обеспечит электроснабжение всей страны

В Ирландии стартовало строительство аккумулятора Shannonbridge B, который в случае перебоев обеспечит электроснабжение всей страны.
Об этом сообщает Westmeath Independent.
Новый проект стоимостью 130 миллионов евро, разработанный ирландской компанией Lumcloon Energy и корейской Hanwha Energy, впервые объединит батарею длительного действия с синхронным конденсатором. Главной функцией данного аккумулятора станет поддержка выработки электроэнергии из возобновляемых источников, таких как ветровые и солнечные станции.
Строительство объекта должно начаться в деревне Шеннонбридж, оно обеспечит около 150 рабочих мест и 15 рабочих мест после завершения в конце 2024 года.
Общая мощность аккумулятора должна составить 170 МВт-ч. Предполагается, что полного запаса хватит на три-четыре минуты функционирования всей страны.
Новый проект стоимостью 130 миллионов евро, разработанный ирландской компанией Lumcloon Energy и корейской Hanwha Energy, впервые объединит батарею длительного действия с синхронным конденсатором. Главной функцией данного аккумулятора станет поддержка выработки электроэнергии из возобновляемых источников, таких как ветровые и солнечные станции.
Строительство объекта должно начаться в деревне Шеннонбридж, оно обеспечит около 150 рабочих мест и 15 рабочих мест после завершения в конце 2024 года.
Общая мощность аккумулятора должна составить 170 МВт-ч. Предполагается, что полного запаса хватит на три-четыре минуты функционирования всей страны.
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