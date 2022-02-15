Ирландия снова жалуется на российских хакеров

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Национальный центр кибербезопасности и полиция Ирландии подозревают в недавней кибератаке на ирландскую Национальную службу здравоохранения российскую кибер-группировку Wizard Spide.

Об этом сообщила в четверг, 20 мая, телерадиокомпания RTE.

"Национальный центр кибербезопасности и Гарда Шихана (полиция – ред.) считают, что организованная преступная группа, которая стоит за атакой, известна под названием Wizard Spider и базируется в России в Санкт-Петербурге и около него", - говорится в сообщении.

По данным телерадиокомпании, правительство Ирландии уже контактировало с властями РФ по поводу кибератаки и ущерба от нее для ирландской системы здравоохранения.



Также отмечается, что хакеры через некоторое время предоставили ключ дешифрования, который может позволить больницам восстановить записи пациентов.



При этом, глава Минздрава Ирландии Стивен Доннели заявил, что власти не платили выкуп хакерам.



RTE отмечает, что Национальный центр кибербезопасности и Гарда Шихана в настоящий момент ведут международное расследование произошедшего, контактируя с ФБР, Интерполом, Европолом и британским Национальным агентством по борьбе с преступностью.



Ранее в мае Национальная служба здравоохранения Ирландии временно отключала свои компьютерные системы из-за хакерской атаки. Впоследствии представитель службы Пол Рейд заявил, что атака нанесла серьезнейшие ущерб системе здравоохранения страны, и что власти продолжат устранения последствий нападения. В то же время он не смог сказать, попали ли в Интернет украденные данные о пациентах.