Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что его страна поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС. Об этом 9 ноября сообщило издание Bild.
По его словам, Украина, которая в настоящее время буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы, "должна иметь возможность надеяться на полное членство в ЕС, а не на какое-то частичное членство или соглашение о соседстве".
Ковни уверен, что помимо Украины, от расширения должны выиграть и другие страны, такие как балканские государства или бывшие советские республики Молдова и Грузия.
Ковни уверен, что помимо Украины, от расширения должны выиграть и другие страны, такие как балканские государства или бывшие советские республики Молдова и Грузия.
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