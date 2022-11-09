Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС

16:49 09 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что его страна поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС. Об этом 9 ноября сообщило издание Bild.

"Многих украинцев мотивирует мечта о другом будущем. Такое будущее у нас есть в ЕС сегодня, с точки зрения мира, стабильности, процветания, демократии и всего, что из этого вытекает", - подчеркнул глава ирландского МИД.

По его словам, Украина, которая в настоящее время буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы, "должна иметь возможность надеяться на полное членство в ЕС, а не на какое-то частичное членство или соглашение о соседстве".



Ковни уверен, что помимо Украины, от расширения должны выиграть и другие страны, такие как балканские государства или бывшие советские республики Молдова и Грузия.