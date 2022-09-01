Иранским женщинам запретили сниматься в рекламе

07:51 08 августа Киев, Украина





В конце июля ведомство разослало письмо об этом в иранские школы искусства и кино, а также в рекламные агентства. В сообщении говорилось, что запрет введен из-за так называемого закона о хиджабе и целомудрии. Это произошло после того, как на местном телевидении вышел рекламный ролик мороженого Domino. В нем девушка с покрытой головой (в шейле) едет за рулем машины и ест мороженое.



В письме Минкульт Ирана апеллирует к постановлению Верховного совета культурной революции и закону о коммерческой рекламе, согласно которому в Иране запрещено любое «инструментальное использование» женщин, мужчин и детей. Как подчеркивает Iran International, запрет на самом деле действовал всегда, но интерпретация «инструментального использования» варьируется в зависимости от политических и религиозных пристрастий конкретных президентских администраций. В соответствии с так называемым законом о хиджабе и целомудрии, Министерство культуры и исламской ориентации Ирана запретило женщинам сниматься в рекламе и использовать в видео «женские образы».В конце июля ведомство разослало письмо об этом в иранские школы искусства и кино, а также в рекламные агентства. В сообщении говорилось, что запрет введен из-за так называемого закона о хиджабе и целомудрии. Это произошло после того, как на местном телевидении вышел рекламный ролик мороженого Domino. В нем девушка с покрытой головой (в шейле) едет за рулем машины и ест мороженое.В письме Минкульт Ирана апеллирует к постановлению Верховного совета культурной революции и закону о коммерческой рекламе, согласно которому в Иране запрещено любое «инструментальное использование» женщин, мужчин и детей. Как подчеркивает Iran International, запрет на самом деле действовал всегда, но интерпретация «инструментального использования» варьируется в зависимости от политических и религиозных пристрастий конкретных президентских администраций.

Власти Ирана подали иск к компании Domino. По мнению местной полиции нравов, это видео «противоречит общественным приличиям», «оскорбляют женские ценности», а также ведут к «пропаганде безнравственности» в обществе.





