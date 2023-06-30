Иранским женщинам разрешили ходить на футбольные матчи

17:03 30 июня Киев, Украина

Совет нацбезопасности Ирана разрешил женщинам смотреть футбольные матчи на некоторых стадионах страны, сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, пишет ISNA.

"Женщины будут допущены на стадионы. К счастью, Совет национальной безопасности одобрил этот вопрос", - отметил он.

По словам чиновника, в стране создана рабочая группа, которая будет заниматься реализацией этого вопроса.

"Министерство внутренних дел, Министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два информационных агентства занимаются планированием деталей прохода для женщин", - добавил Мехди Тадж.

Запрет на посещение стадиона женщинами действовал в Иране со времен Исламской революции 1979 года.