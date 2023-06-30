Иранским женщинам разрешили ходить на футбольные матчи
17:03 30 июня Киев, Украина
Совет нацбезопасности Ирана
разрешил женщинам смотреть футбольные
матчи на некоторых стадионах страны, сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, пишет ISNA.
"Женщины будут допущены на стадионы. К счастью, Совет национальной безопасности одобрил этот вопрос", - отметил он.
По словам чиновника, в стране создана рабочая группа, которая будет заниматься реализацией этого вопроса.
"Министерство внутренних дел, Министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два информационных агентства занимаются планированием деталей прохода для женщин", - добавил Мехди Тадж.
Запрет на посещение стадиона женщинами действовал в Иране со времен Исламской революции 1979 года.
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