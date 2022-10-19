Иранские силовики до смерти забили старшеклассницу, отказавшуюся петь гимн в честь аятоллы Хаменеи

Иранские силовики избили до смерти еще одну школьницу – 16-летнюю Асру Панахи. Девушка скончалась в больнице на следующий день после того, как представители иранских спецслужб избили ее в классе за то, что она отказалась петь гимн в честь верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи.
Об этом сообщает The Guardian.
13 октября силовики ворвались в среднюю школу для девушек "Шахед" в Ардебиле и требовали от группы девушек спеть гимн, восхваляющий верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи .
Когда они отказались, силовики начали избивать школьниц, в результате чего 12 из них попали в больницу, а других арестовали. Среди госпитализированных была и Асра Панахи, которая от полученных травм скончалась 14 октября.
Весть о смерти старшеклассницы вызвала новую волну протестов в Иране, в которых активно участвуют иранские школьницы. В то же время родители опасаются за своих детей, поскольку силовики устраивают массовые рейды по школам, разгоняют протестующих слезоточивым газом и задерживают их.
Официальные лица Ирана отрицают, что силовики несут ответственность за смерть ребенка, а на государственном телевидении появился мужчина, которого называют дядей Асры – он заявляет, что она умерла врожденного порока сердца.
Школьницы превратились в мощную силу после того, как в сети стали вирусными видеоролики, на которых ученицы в классах снимают хиджабы, размахивая ими в воздухе, фотографируют верховных лидеров Ирана на фоне поднятого среднего пальца и выкрикивают антирежимные лозунги.
Об этом сообщает The Guardian.
13 октября силовики ворвались в среднюю школу для девушек "Шахед" в Ардебиле и требовали от группы девушек спеть гимн, восхваляющий верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи .
Когда они отказались, силовики начали избивать школьниц, в результате чего 12 из них попали в больницу, а других арестовали. Среди госпитализированных была и Асра Панахи, которая от полученных травм скончалась 14 октября.
Весть о смерти старшеклассницы вызвала новую волну протестов в Иране, в которых активно участвуют иранские школьницы. В то же время родители опасаются за своих детей, поскольку силовики устраивают массовые рейды по школам, разгоняют протестующих слезоточивым газом и задерживают их.
Официальные лица Ирана отрицают, что силовики несут ответственность за смерть ребенка, а на государственном телевидении появился мужчина, которого называют дядей Асры – он заявляет, что она умерла врожденного порока сердца.
Школьницы превратились в мощную силу после того, как в сети стали вирусными видеоролики, на которых ученицы в классах снимают хиджабы, размахивая ими в воздухе, фотографируют верховных лидеров Ирана на фоне поднятого среднего пальца и выкрикивают антирежимные лозунги.
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