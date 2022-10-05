Иранские школьницы присоединились к протестам: девушки срывают хиджабы и показывают средние пальцы верховному вождю

15:56 05 октября Киев, Украина





Об этом сообщает BBC. Иране школьницы присоединились к протестам против власти. Они сняли хиджабы , размахивали ими и скандировали лозунги против священнослужителей. Девушки присоединились к протестам, охватившим страну после гибели женщины, задержанной полицией за нарушение закона о ношение хиджаба.Об этом сообщает BBC.

Протесты школьниц начались через несколько часов после того, как аятолла Али Хаменеи нарушил свое молчание по поводу беспорядков и обвинил Соединенные Штаты и Израиль в организации "бунтов". Он также полностью поддержал силы безопасности, ответившие на протесты жестоким разгоном.



Как отмечают в BBC, в одном из учебных заведений девушки выгнали из школы работника образования. Они кричали: "Позор вам!" и бросали в него

пустые бутылки из-под воды, пока тот не сбежал.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) October 3, 2022

Протесты школьниц прошли в Карадже, Тегеране и северо-западных городах Сакез и Санандадж. Несколько учениц было в классах с непокрытыми головами. Некоторые показывали средний палец портретам аятоллы Хаменеи и основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни .



Против власти и законов протестуют не только политики и взрослые люди, но и подростки, не боящиеся сжигать фотографии верховного вождя.



Напомним, что беспорядки начались из-за смерти 22-летней курдской женщины Махсы Амини . Она впала в кому после того, как ее задержала полиция морали 13 сентября в Тегеране за якобы нарушение закона, требующего от женщин покрывать волосы хиджабом или носить платок.