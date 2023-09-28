Иран заявил об успешном запуске на орбиту разведывательного спутника

13:52 28 сентября Киев, Украина

Иран запустил в космос спутник собственного производства "Нур-3", предназначенный для обработки изображений, сообщило информационное агентство Исламской Республики IRNA.

Спутник выведен на орбиту на высоту 450 км с помощью ракеты-носителя "Касед". По данным СМИ, это был третий успешный запуск спутника в Иране.

Президент Ирана Ибрагим Раиси поздравил своих граждан по этому поводу и назвал событие результатом внимания иранцев к космической промышленности и еще одним знаком "неэффективности санкций и угроз противника перед решительностью и волей специалистов и ученых страны".

Он попросил Министерство связи и информационных технологий и Иранское космическое агентство сделать путь для быстрого роста космической промышленности в стране более гладким, чем когда-либо.

Как пишет DW, от западных чиновников не было подтверждения ни запуска, ни вывода спутника на орбиту. Ранее США заявляли, что запуски спутников Тегераном противоречат резолюции Совета Безопасности ООН и призвали Иран не совершать никаких действий, связанных с
баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие.
Что известно о запуске спутника?
За запуск спутника отвечает аэрокосмическое отделение военизированной революционной гвардии Ирана. Гвардия осуществляет свою собственную космическую программу параллельно с регулярными вооруженными силами Ирана и подчиняется только верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Иран запустил свой первый спутник в космос в апреле 2020 года.