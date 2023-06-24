Иран высказал поддержку путину и верховенству права в россии

Иран выразил поддержку "верховенству права в российской федерации" и президенту владимиру путину.
Об этом сообщает иранская пресса со ссылкой на выступление официального представителя министерства иностранных дел Нассера Канаани в субботу, 24 июня.
Тегеран признает последние события в россии "внутренними делами" страны.
Напомним, владимир путин обсудил вооруженное восстание в россии с Реджепом Эрдоганом, а также успел совершить звонки президентам Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и диктатору беларуси александру лукашенко.
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Тегеран признает последние события в россии "внутренними делами" страны.
Напомним, владимир путин обсудил вооруженное восстание в россии с Реджепом Эрдоганом, а также успел совершить звонки президентам Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и диктатору беларуси александру лукашенко.
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