Иран ужесточает наказание за нарушение обязательного ношения хиджаба

18:49 21 августа Киев, Украина





Об этом 21 августа сообщило СМИ.



Законопроект состоит из 70 статей, которые предусматривают введение больших штрафов и более длинных тюремных сроков для женщин, которые отказываются носить хиджаб. В настоящее время за нарушение дресс-кода грозит от десяти дней до двух месяцев тюрьмы, или штраф в размере от 50 до 500 тысяч иранских риалов (от 1 до 10 евро). Комиссия парламента Ирана одобрила ужесточение наказания за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба . Документ теперь будет представлен Совету стражей конституции, который состоит из представителей исламского консервативного духовенства и юристов.Об этом 21 августа сообщило СМИ.Законопроект состоит из 70 статей, которые предусматривают введение больших штрафов и более длинных тюремных сроков для женщин, которые отказываются носить хиджаб. В настоящее время за нарушение дресс-кода грозит от десяти дней до двух месяцев тюрьмы, или штраф в размере от 50 до 500 тысяч иранских риалов (от 1 до 10 евро).

Нововведения предусматривают наказание в виде тюремного заключения от пяти до десяти лет, а также штраф в размере до 360 миллионов иранских риалов (7800 евро).



Закон также ужесточает наказание для знаменитостей и компаний и предусматривает использование искусственного интеллекта для выявления нарушительниц дресс-кода.