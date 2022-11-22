Иран увеличил обогащение урана до 60% в ответ на новые санкции — IRNA

10:18 22 ноября Киев, Украина

На энергетическом объекте в Фардо обогащение урана теперь официально будет проводиться до отметки в 60%. Виновными в таком решении Тегеран, как обычно, назвал страны Запада, которые давят на МАГАТЭ

Об этом пишет агентство IRNA.

Решение принято в ответ на резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по иранской ядерной программе, проект которой был разработан США, Великобританией, Францией и Германией, которая обязует Иран предоставить документацию и доступ к ядерным объектам.

Агентство также сообщает об использовании каскада центрифуг IR-2m и IR-4 для обогащения урана в Натанзе. Эти центрифуги были газифицированы, и планируется газификация ещё одного каскада центрифуг.



МАГАТЭ сообщало, что у Ирана достаточно обогащённого урана для создания ядерной бомбы. По оценке МАГАТЭ, на 22 октября Иран имел примерно 62,3 килограмма урана, обогащенного до 60-процентной чистоты. Это на 6,7 килограмма больше, чем заявлялось в последнем на тот момент отчёте за сентябрь, писало Associated Press.