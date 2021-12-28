Иран угрожает Израилю ядерным взрывом, при этом цитирует Коран

В социальной сети Твиттер появилось видео, размещенное КСИР (Корпус стражей исламской революции), демонстрирующей множественные взрывы, происходящие в пустыне Негев, расположенной в израильском городе Димона.
В этой пустыне также расположен ядерный объект.
В этой пустыне также расположен ядерный объект.
Более того, о серьезности намерений Ирана говорит и комментарий, опубликованный к видео: «Тогда в тот день мы нанесем тебе самый жестокий удар. Мы обязательно наложим наказание». Данная фраза принадлежит строкам из Корана, и написана она на арабском языке.
Следует отметить, что на аккаунт, где размещено видео, подписано 12 тысяч 100 других аккаунтов, что говорит о масштабе просмотров.
Также известно, что в аккаунте опубликована ссылка, ведущая на Telegram IRGC (376 084 подписчика). На страницах IRGC в Твиттере и Телеграма размещен один и тот же логотип, демонстрирующий поднятую вверх руку с винтовкой.
Кудс — это название столицы Израиля, переведенное на арабский язык.
Напомним, недавно террористы движения «Талибан» атаковали границу Ирана, задействовав для этого как противотанковые ракетные комплексы, ручные противотанковые гранатомёты, так и тяжелое стрелковое вооружение.
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