Иран угрожает Израилю ядерным взрывом, при этом цитирует Коран

11:03 28 Декабрь Киев, Украина



В этой пустыне также расположен ядерный объект. В социальной сети Твиттер появилось видео, размещенное КСИР (Корпус стражей исламской революции), демонстрирующей множественные взрывы, происходящие в пустыне Негев, расположенной в израильском городе Димона.В этой пустыне также расположен ядерный объект.



Более того, о серьезности намерений



Следует отметить, что на аккаунт, где размещено видео, подписано 12 тысяч 100 других аккаунтов, что говорит о масштабе просмотров. Более того, о серьезности намерений Ирана говорит и комментарий, опубликованный к видео: «Тогда в тот день мы нанесем тебе самый жестокий удар. Мы обязательно наложим наказание». Данная фраза принадлежит строкам из Корана, и написана она на арабском языке.Следует отметить, что на аккаунт, где размещено видео, подписано 12 тысяч 100 других аккаунтов, что говорит о масштабе просмотров.



Также известно, что в аккаунте опубликована ссылка, ведущая на Telegram IRGC (376 084 подписчика). На страницах IRGC в Твиттере и Телеграма размещен один и тот же логотип, демонстрирующий поднятую вверх руку с винтовкой.

К слову, 13 декабря в аккаунте КСИР появился твит с предупреждением: «В случае глупости со стороны сионистского режима Исламская Республика Иран больше не будет готова разрушать Тель-Авив и Хайфу, но будет освобождать священный Кудс. Святая земля Ирана скомпрометирована, никто не испытает момент безопасности, будь то те, кто находится на расстоянии 1000 км или 10 000 км».

Кудс — это название столицы Израиля, переведенное на арабский язык.



Напомним, недавно террористы движения «Талибан» атаковали границу Ирана, задействовав для этого как противотанковые ракетные комплексы, ручные противотанковые гранатомёты, так и тяжелое стрелковое вооружение.