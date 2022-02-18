Иран требует от США «политического заявления» по ядерной сделке

17:32 16 Февраль Киев, Украина

Иран призвал Конгресс США выступить с «политическим заявлением» о том, что Вашингтон останется приверженным возможному соглашению на переговорах в Вене по восстановлению ядерной сделки 2015 года.



Соглашение предлагало ослабление санкций Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы, но затем президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него в 2018 году и вновь ввел жесткие санкции.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян призвал США гарантировать выполнение так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в интервью Financial Times, опубликованном на сайте его министерства.

«Общественное мнение в Иране в принципе не может принять в качестве гарантии слова главы государства, не говоря уже о США, из-за выхода американцев из СВПД», — сказал он.



Он подчеркнул, что просил иранских переговорщиков предложить западным сторонам, чтобы «по крайней мере их парламенты или спикеры парламентов, включая Конгресс США, могли заявить в форме политического заявления о своей приверженности соглашению и вернуться к реализации СВПД».



В венских переговорах прямо участвуют Иран, а также Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия, а косвенно - США.



Они нацелены на возвращение США к ядерной сделке, в том числе за счет снятия санкций с Ирана, и обеспечение полного выполнения Тегераном своих обязательств.



Напомним, переговоры в австрийской столице возобновились в конце ноября после паузы после июньских выборов ультраконсервативного президента Эбрагима Раиси.

США объявили о своей готовности вести прямые переговоры с Ираном для решения оставшихся вопросов, но Тегеран заявил, что необходимо выполнить предварительные условия, прежде чем сесть за стол переговоров.



«Мы не готовы вступать в процесс прямых переговоров с США, если у нас не будет ясной и многообещающей перспективы для достижения соглашения с устойчивыми гарантиями перед нами», — сказал иранский высокопоставленный дипломат.



Если намерения США «искренние», они должны предпринять некоторые «практические и ощутимые шаги на местах, прежде чем могут состояться какие-либо прямые переговоры и контакты», добавил он.



Отношения между США и Ираном были разорваны с апреля 1980 года, всего через несколько месяцев после падения шаха и оккупации американского посольства, а также кризиса с заложниками.