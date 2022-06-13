Иран тестирует новый торговый коридор для доставки российских товаров в Индию

11:48 13 июня Киев, Украина

Государственная судоходная компания Ирана IRISL заявила, что начала первую перевалку российских товаров в Индию, используя новый торговый коридор, проходящий через Исламскую Республику.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Дариуша Джамали, директора совместного ирано-российского терминала в Астрахани.



В составе тестовой поставки — два контейнера общей массой 41 тонна. Сначала груз отправился из Санкт-Петербурга в Астрахань. Затем через Каспийское море контейнеры прибудут в иранский порт Анзали, откуда их перевезут автотранспортом в южный порт Бандар-Аббас на берегу Персидского залива. Там его погрузят на судно и отправят в индийский порт Нхава-Шева.



Стороны не раскрывают, когда отправился «пилотный» груз, и не рассказвают о содержимом контейнеров. Весь транзит займет 25 дней.



На фоне антироссийских санкций из-за войны в Украине иранские власти вернулись к переговорам о создании так называемого транзитного коридора «Север-Юг», в рамках которого россия может через Иран связываться с азиатскими экспортными рынками. План предполагает строительство железнодорожной линии, по которой можно будет переправлять товары, прибывающие в страну через Каспийское море, в юго-восточный порт Чабахар.