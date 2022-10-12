Иран стремится расширить программу по обогащению урана - Reuters

11:56 11 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет Международного агентства по ядерной энергии. Иран быстро расширяет свои возможности по обогащению урана с помощью передовых центрифуг на своем подземном заводе в Натанге и намерен пойти дальше, чем планировалось ранее.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет Международного агентства по ядерной энергии.

"В то время как косвенные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами о возобновлении иранского ядерного соглашения 2015 года зашли в тупик, Тегеран ввел в действие все большее количество передовых центрифуг, которые соглашение запрещает использовать для производства обогащенного урана", - пишет издание.

Это оборудование гораздо эффективнее центрифуги IR-1 первого поколения — единственная центрифуга, которую разрешается использовать Ирану для наработки запасов обогащенного урана в соответствии с соглашением. По данным издания, Иран вводит его в работу, особенно на двух подземных участках в Натанге и Фордоу, которые могут быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать потенциальные воздушные бомбардировки.

"Третий из трех каскадов, или кластеров, передовых центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном заводе по обогащению топлива (FEP) в Натанге, поступают в поток, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии государствам-членам. Дипломаты говорят, что IR-6 является передовой центрифугой Ирана", - говорится в сообщении.

При этом Иран также быстро завершил установку семи каскадов, которые по состоянию на август либо не были завершены, либо находились на раннем этапе установки. Именно в конце августа состоялся последний визит инспекторов, о котором сообщалось в последнем ежеквартальном докладе МАГАТЭ.