Иран стремится расширить программу по обогащению урана - Reuters

Иран быстро расширяет свои возможности по обогащению урана с помощью передовых центрифуг на своем подземном заводе в Натанге и намерен пойти дальше, чем планировалось ранее.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет Международного агентства по ядерной энергии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет Международного агентства по ядерной энергии.
Это оборудование гораздо эффективнее центрифуги IR-1 первого поколения — единственная центрифуга, которую разрешается использовать Ирану для наработки запасов обогащенного урана в соответствии с соглашением. По данным издания, Иран вводит его в работу, особенно на двух подземных участках в Натанге и Фордоу, которые могут быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать потенциальные воздушные бомбардировки.
При этом Иран также быстро завершил установку семи каскадов, которые по состоянию на август либо не были завершены, либо находились на раннем этапе установки. Именно в конце августа состоялся последний визит инспекторов, о котором сообщалось в последнем ежеквартальном докладе МАГАТЭ.
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