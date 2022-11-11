Иран снова увеличил свои запасы высокообогащенного урана — МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран еще больше увеличил свои запасы высокообогащенного урана. Агентство раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает блокировать доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.
Об этом говорится в ежеквартальном отчете МАГАТЭ, сообщает Assosiated Press.
По оценкам агентства, на 22 октября Иран имеет 62,3 килограмма урана, обогащенного до 60%. Это на 6,7 килограмма больше, чем в последнем отчете МАГАТЭ в сентябре.
Эксперты по вопросам нераспространения в последние месяцы предупреждали, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы переработать его на топливо для по крайней мере одной ядерной бомбы, пишет издание.
Также агентство заявило, что не смогло проверить точный размер иранских запасов обогащенного урана из-за ограничений, которые Тегеран наложил на инспекторов в прошлом году.
В отдельном докладе МАГАТЭ говорится, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси "серьезно обеспокоен" тем, что Иран до сих пор не приобщился к исследованию агентства по искусственным частицам урана, найденным на трех незадекларированных объектах в стране.
В конце сентября Гросси встретился с вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, чтобы обсудить эту тему. Должностные лица МАГАТЭ посетят Тегеран с техническим визитом до конца ноября.
В МАГАТЭ отмечают, что эта встреча "должна быть направлена на эффективное решение вопросов гарантий безопасности".
Об этом говорится в ежеквартальном отчете МАГАТЭ, сообщает Assosiated Press.
По оценкам агентства, на 22 октября Иран имеет 62,3 килограмма урана, обогащенного до 60%. Это на 6,7 килограмма больше, чем в последнем отчете МАГАТЭ в сентябре.
Эксперты по вопросам нераспространения в последние месяцы предупреждали, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы переработать его на топливо для по крайней мере одной ядерной бомбы, пишет издание.
Также агентство заявило, что не смогло проверить точный размер иранских запасов обогащенного урана из-за ограничений, которые Тегеран наложил на инспекторов в прошлом году.
В отдельном докладе МАГАТЭ говорится, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси "серьезно обеспокоен" тем, что Иран до сих пор не приобщился к исследованию агентства по искусственным частицам урана, найденным на трех незадекларированных объектах в стране.
В конце сентября Гросси встретился с вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, чтобы обсудить эту тему. Должностные лица МАГАТЭ посетят Тегеран с техническим визитом до конца ноября.
В МАГАТЭ отмечают, что эта встреча "должна быть направлена на эффективное решение вопросов гарантий безопасности".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии