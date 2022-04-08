Иран продолжает нарушать условия ядерной сделки: запасы ядерного топлива в 12 раз превышают норму

Согласно условиям иранской ядерной программы, обогащение урана допускается до уровня в 3,67%. Иран превышает данный лимит более чем в 10 раз.
Об этом накануне сообщило Associated Press со ссылкой на заявление МАГАТЭ.
Так, в конфиденциальном документе, распространенном МАГАТЭ среди стран-участниц агентства, по состоянию на 2 ноября Иран накопил более 2 тыс. 442,9 кг низкообогащенного урана, что существенно больше по сравнению с запасами, зафиксированными в августе (2 тыс. 105,4 кг).
Таким образом, Иран в 12 раз превысил предел, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, он составляет 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.
Напомним, Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и стали ужесточать санкции против Тегерана.
Другие участники СВПД, в том числе Германия, Франция и Великобритания, выступали за его сохранение.
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