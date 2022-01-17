Иран призывает решить проблемы с беженцами и санкциями, чтобы помочь Сирии выйти из кризиса

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян в воскресенье призвал к решению проблемы беженцев и антисирийских эмбарго как средству урегулирования кризиса в Сирии, сообщает МИД Ирана.
Амир Абдоллахян поблагодарил спецпосланника за содействие национальному диалогу, миру и стабильности в Сирии, подчеркнув усилия Ирана по оказанию ему помощи в восстановлении мира и стабильности в Сирии.
Подчеркнув влияние точки зрения Ирана на политическое решение сирийского кризиса с самого начала конфликта, он сказал, что Организация Объединенных Наций рассматривается Ираном как часть усилий по поиску политического решения в Сирии.
Он обвинил «незаконное присутствие сил США, а также израильские удары по арабской стране в срыве политического урегулирования конфликтов в Сирии» и подчеркнул необходимость обратить на это внимание международного сообщества и ООН.
Со своей стороны, Педерсен охарактеризовал ситуацию в Сирии как стабильную, отметив, что в нынешней ситуации ни одна вовлеченная сторона не говорит о смене режима в Дамаске.
Он также подчеркнул сохранение национального суверенитета, политического истеблишмента и территориальной целостности Сирии.
Иран является основным союзником сирийского правительства в его борьбе с вооруженными повстанцами с 2011 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии