Иран призывает решить проблемы с беженцами и санкциями, чтобы помочь Сирии выйти из кризиса

06:24 17 Январь Киев, Украина

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян в воскресенье призвал к решению проблемы беженцев и антисирийских эмбарго как средству урегулирования кризиса в Сирии , сообщает МИД Ирана.

«Без рассмотрения вопроса о беженцах и санкций, введенных в отношении Сирии, (урегулирование) кризиса в этой стране невозможно направить в правильное русло», - сказал Амир Абдоллахян на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Амир Абдоллахян поблагодарил спецпосланника за содействие национальному диалогу, миру и стабильности в Сирии, подчеркнув усилия Ирана по оказанию ему помощи в восстановлении мира и стабильности в Сирии.



Подчеркнув влияние точки зрения Ирана на политическое решение сирийского кризиса с самого начала конфликта, он сказал, что Организация Объединенных Наций рассматривается Ираном как часть усилий по поиску политического решения в Сирии.



Он обвинил «незаконное присутствие сил США, а также израильские удары по арабской стране в срыве политического урегулирования конфликтов в Сирии» и подчеркнул необходимость обратить на это внимание международного сообщества и ООН.



Со своей стороны, Педерсен охарактеризовал ситуацию в Сирии как стабильную, отметив, что в нынешней ситуации ни одна вовлеченная сторона не говорит о смене режима в Дамаске.

Он также подчеркнул сохранение национального суверенитета, политического истеблишмента и территориальной целостности Сирии.



Иран является основным союзником сирийского правительства в его борьбе с вооруженными повстанцами с 2011 года.