Иран приводит ПВО в состояние боеготовности

08:53 17 Июль Киев, Украина

Популярный американский канал сообщил о том, что ЦРУ располагает данными о приведении Ираном части войск противовоздушной обороны в состояние повышенной боевой готовности. Ссылаясь на инсайдерскую информацию о разведданных журналисты компании сообщили о том, что в ходе разведывательных мероприятий были установлены признаки приведения иранскими военными сегментов своей ПВО в состояние, когда системы готовы выпустить ракеты «земля-воздух» по намеченным целям.

Активность иранских ПВО была зафиксирована после пожара на атомном объекте в Натанзе и ряда других инцидентов. Об этом сообщила в четверг американская телекомпания CNN со ссылкой на несколько источников в Пентагоне.

По их версии состояние повышенной готовности означает, что ПВО Ирана готовы выпустить ракеты класса "земля-воздух" по любым целям, представляющим угрозу. Источники не уточняют, каким образом были получены упомянутые выше признаки. Согласно публикации, США постоянно ведут мониторинг происходящего в Иране с помощью спутников, самолетов-разведчиков и кораблей, находящихся в международных воздушном пространстве и водах.

По данным источников, разведка США не считает состояние повышенной готовности иранских ПВО составной частью военных учений.

Инцидент на атомном объекте в Натанзе произошел 2 июня. Поврежденное в ходе пожара здание предназначено для производства центрифуг. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что "в этом помещении находилось измерительное оборудование и частично оно было уничижено или повреждено".